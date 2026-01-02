È stato trovato senza vita intorno alle 11 di questa mattina in località Baccu Mandara, nel territorio di Maracalagonis, nel Cagliaritano, un uomo di 71 anni residente a Quartu Sant’Elena, uscito per cercare funghi.

L’allarme era scattato nella tarda serata di ieri, quando i familiari, non avendo più notizie dell’uomo, si erano rivolti alla stazione dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena. Nonostante il telefono risultasse ancora raggiungibile, i tentativi di contatto non avevano dato esito, facendo scattare le ricerche.

Le prime attività dei militari si sono concentrate sull’analisi della cella telefonica, che ha permesso di individuare l’auto del 71enne lungo la Statale 125, una zona da lui frequentata abitualmente per la raccolta dei funghi.

Alle prime luci dell’alba è entrato in azione il Soccorso Alpino e Speleologico, con una squadra di tecnici delle stazioni di Cagliari e del Medio Campidano, impegnata nelle operazioni di perlustrazione dell’area circostante. Alle ricerche ha fornito supporto anche l’Aeronautica Militare, intervenuta con un elicottero dell’80° Centro SAR del 15° Stormo di Decimomannu.

Proprio dal mezzo aereo è stato individuato il corpo dell’uomo. Il recupero della salma è stato successivamente effettuato dai tecnici del Soccorso Alpino, che hanno operato nella zona impervia dove è avvenuto il ritrovamento.