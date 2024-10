“Sono profondamente addolorato per la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Davide Manca. Ho sperato fino all’ultimo che il 41enne riuscisse a salvarsi. Oggi l’intera Sardegna piange questo giovane uomo inghiottito dal violento nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi nella zona di Monte Arcosu”. Queste le parole del Presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, dopo il ritrovamento del corpo del 41enne che risultava disperso da domenica.

Comandini, anche a nome dell’intera Assemblea, esprime profondo cordoglio per la morte di Manca, vittima del maltempo, e manifesta solidarietà alle popolazioni dei territori devastati dall’acqua, assicurando il massimo interessamento: “Dobbiamo mettere in atto al più presto misure per la sicurezza dei territori a rischio. È essenziale essere preparati ad affrontare questi fenomeni sempre più violenti”.