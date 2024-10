Tre importanti ricerche cliniche stanno per essere condotte presso l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, focalizzandosi sui disturbi gravi e comuni del neurosviluppo, della psichiatria e dell'oncologia. Finanziate dal Ministero della Salute nell'ambito dei progetti PNRR 2024, queste iniziative riceveranno un finanziamento totale di oltre 2.500.000 euro per implementare soluzioni innovative nel campo della medicina di precisione.

I tre progetti di ricerca coinvolgono le strutture di Neurologia, Psichiatria e Radiologia del Policlinico Duilio Casula e mirano a ridurre l'impatto clinico ed economico dei disturbi del neurosviluppo, psichiatrici e oncologici. L'obiettivo principale è quello di sviluppare terapie personalizzate che siano più efficaci e con minori effetti collaterali per i pazienti.

Il primo progetto, guidato dalla professoressa Monica Puligheddu, si concentra sui disturbi del neurosviluppo, in particolare su quelli che provocano disturbi psichiatrici, attraverso il progetto denominato “BIOMA-PANS - Diagnostic and treatment-response BIOMArkers in children and adolescents with PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric syndrome)”.

Il secondo progetto, coordinato dal professor Mirko Manchia, si focalizza sul disturbo bipolare nelle sue forme più gravi, con il titolo “Mapping the natural course of comorbid bipolar disorder via integration of multimodal data (MapCoBD)”.Infine, il terzo progetto, condotto dal professor Luca Saba, è incentrato sull'oncologia, in particolare sul sarcoma cardiaco, denominato “Multiomics characterization of primary cardiac sarcomas”.

L'integrazione della ricerca traslazionale nei processi di diagnosi e cura, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per prevedere la risposta ai trattamenti e l'integrazione di dati clinici con quelli molecolari e di neuroimmagini sono elementi chiave che contribuiranno ad affinare la precisione diagnostica in queste tre importanti ricerche condotte presso l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari.