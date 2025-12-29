In occasione della notte di Capodanno 2025, il CTM di Cagliari ha annunciato un potenziamento straordinario del servizio notturno per garantire spostamenti più sicuri e agevoli durante i festeggiamenti del 31 dicembre.

Il servizio di linea ordinario terminerà tra le 22.15 e le 22.30, per poi riprendere in modalità potenziata a partire dalle 23.50. Il rafforzamento interesserà quattro linee notturne – ER, 1N, 9N e L – che collegheranno Cagliari agli altri comuni dell’area metropolitana. Tutti i percorsi, gli orari e le informazioni sui biglietti sono consultabili tramite l’app Busfinder.

Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza: a bordo dei mezzi sarà infatti presente il servizio di vigilanza, supportato dalla videosorveglianza. «La tutela dei cittadini e dei nostri conducenti nella notte del 31 dicembre è stata una priorità – ha spiegato il presidente del CTM, Fabrizio Rodin –. Per questo abbiamo predisposto un articolato potenziamento del servizio notturno che scatterà alle 23.50 con la prima corsa della linea 1N in partenza dall’ospedale Brotzu, seguita alle 23.55 dalla corsa da via Flavio Gioia. Dalla mezzanotte entreranno in funzione anche le linee ER, 9N e L».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco metropolitano e sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa in termini di sicurezza e sostenibilità. «È una buona notizia per festeggiare il Capodanno senza dover ricorrere all’auto – ha dichiarato –. Saranno quattro le linee attive nella notte, in grado di collegare gli otto comuni metropolitani serviti dal CTM: Decimomannu, Assemini, Elmas, Cagliari, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu Sant’Elena, fino a Flumini».

L’obiettivo è consentire a cittadini e visitatori di muoversi in modo responsabile e sicuro, riducendo il traffico privato e i rischi legati agli spostamenti notturni durante una delle notti più affollate dell’anno.