Alessandro Atzeni, 49 anni, è attualmente detenuto nel penitenziario di Uta dopo essere stato trasferito dalla colonia penale di Isili a seguito di un presunto incidente o aggressione.

Secondo la sorella Arianna, dopo essere stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate, avrebbe dovuto essere trasferito in una struttura di riabilitazione, ma è invece stato condotto in un carcere, non adatto alle sue necessità mediche. La famiglia ha presentato denuncia e l'avvocata Armida Decina ha chiesto urgentemente il trasferimento di Alessandro in una struttura più adeguata.

Nonostante ciò, al momento non è stata presa alcuna decisione in merito. La sorella ha annunciato di intraprendere uno sciopero della fame e della sete per attirare l'attenzione sulle violazioni dei diritti di suo fratello e per sollecitare un intervento rapido da parte delle autorità competenti.