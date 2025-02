Una donna incinta in condizioni di salute critiche e necessitante di cure mediche urgenti è stata trasferita da Cagliari a Milano tramite un volo di soccorso dell'Aeronautica Militare.

L'intervento specializzato richiesto ha reso necessario l'utilizzo del Falcon 900 del 31mo Stormo di Fiumicino, che ha raggiunto l'aeroporto di Cagliari intorno alle 14:00, dove la paziente era stata precedentemente trasferita in ambulanza dal Presidio Ospedaliero "Duilio Casula" di Monserrato. Dopo circa un'ora di volo, il velivolo ha toccato terra all'aeroporto di Milano, da cui la donna è stata immediatamente trasferita con un'ambulanza all'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi".

Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato rapidamente coordinato e attivato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea - 1a Regione Aerea, responsabile anche dei trasporti sanitari urgenti. Questa sala operativa dell'Aeronautica Militare ordina il decollo dei velivoli pronti 24 ore su 24 in varie basi per rispondere a situazioni di emergenza come questa.

Ogni anno, centinaia di ore di volo vengono dedicate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per missioni cruciali come trasporti sanitari di emergenza, voli umanitari, ricerca e soccorso. Gli equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono sempre pronti, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, a decollare rapidamente per qualsiasi destinazione richiesta, sia in Italia che all’estero, anche in condizioni meteorologiche avverse.