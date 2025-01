Nella serata di lunedì scorso due studenti sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di sette persone fuori dalla mensa universitaria di via Premuda, a Cagliari. UniCaralis, l'associazione studentesca cittadina, ha scritto una lettera al sindaco Massimo Zedda e all’assessore all’urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu per denunciare quanto avvenuto, parlando di “ennesimo episodio di violenza a danni di studentɜ universitarɜ in quella zona” e chiedendo interventi.

“Questo non è un evento isolato quanto piuttosto il persistere di un problema che, nonostante la consapevolezza generale, è continuato a presentarsi. Come UniCaralis, non possiamo stare a guardare né tantomeno limitarci a dichiarazioni di circostanza” sottolineano dall’associazione.

“Il nostro ruolo è quello di garantire il maggior benessere per tuttɜ lɜ studentɜ universitarɜ e lottare affinché questo avvenga: per questo abbiamo scritto una lettera al Comune di Cagliari in cui portiamo avanti delle possibili proposte chiare. L’ubicazione delle mense universitarie nelle zone periferiche ha come ruolo anche quello di contribuire alla riqualificazione della suddetta area: è perciò fondamentale che a tutto questo venga accompagnato una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale, affinché si possa creare una convivenza pacifica e uno sviluppo del quartiere. Le possibilità per farlo ci sono: speriamo quindi che le nostre proposte vengano ascoltate e si possa creare un tavolo di dialogo con il Comune di Cagliari affinché la voce dellɜ studentɜ venga effettivamente ascoltata” concludono dall’associazione UniCaralis.