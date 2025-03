Gli operatori sociosanitari sardi continuano a lottare per i loro diritti, questa volta rivolgendosi alla Camera dei Deputati. A differenza del gruppo di lavoratori che protestano fuori dal Consiglio regionale, un altro gruppo di operatori della Asl 8 di Cagliari si trova in difficoltà a causa dell'esclusione temporanea dal processo di stabilizzazione, nonostante abbiano lavorato durante l'emergenza Covid. Per risolvere la loro situazione, stanno chiedendo un intervento urgente dalla commissione Affari sociali della Camera dei Deputati.

L'appello è contenuto in una lettera al presidente Ugo Cappellacci: "Ad alcuni di noi stanno arrivando dalla agenzia delle entrate- si legge nell'appello firmato da quattro operatori- ricevute di pagamenti di oltre cinque mila euro perché la ASL Cagliari ha fatto dei contratti Covid a tempo determinato con tassazione separata, e sinceramente con la perdita del lavoro oggi c'è chi di noi non riesce a estinguere i debiti di sopravvivenza, chi è anche in affitto, senza casa propria".

Una proposta: "Se la soluzione di una stabilizzazione può non essere immediata, consentiteci di avere degli ammortizzatori sociali, considerateci lavoratori in mobilità, in modo che possiate reintegrarci il prima possibile nel lavoro. C'è chi di noi è vicino alla pensione, chi vuole che ci assuma più dopo i 60 anni di età. Eppure siamo quelli che non hanno chiesto nessuna aspettativa durante il periodo emergenziale, nessuna assenza pur di non lasciare il carico doppio di lavoro ai nostri colleghi, anche più giovani, consapevoli del lavoro infinito da svolgere e dei tanti pazienti che non potevamo lasciar soli al loro destino".