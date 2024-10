I carabinieri, durante le perquisizioni legate ai due arresti per la rapina nel centro scommesse di Sestu risalente al 9 ottobre scorso, hanno scoperto, nell'abitazione di uno dei due arrestati, due spade di epoca nuragica, risalenti al periodo compreso tra il XII e il IX secolo a.C..

La scoperta è stata immediatamente segnalata agli esperti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nonché ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari. Gli esperti dopo una prima perizia preliminare, hanno confermato l'importanza storica dei due manufatti.

"Considerato il valore storico e archeologico dei manufatti ritrovati - spiegano i carabinieri - sono state attivate le procedure per un'analisi più dettagliata e per la loro conservazione in un ambiente idoneo. I Carabinieri, insieme agli esperti della Soprintendenza, hanno intrapreso un percorso di studio approfondito delle spade, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione". Il proprietario dell'abitazione, già arrestato per la rapina è stato anche denunciato per ricettazione di beni culturali e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti visto che in casa sono stati trovati alcuni grammi di droga.