La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne di Pula accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli investigatori della Squadra Mobile osservavano da tempo i movimenti del giovane e, notando, tra gli altri aspetti, che il tenore di vita dallo ostentato dallo stesso fosse decisamente alto, hanno avuto il sospetto che ciò derivasse dai guadagni di un’attività illecita, in particolare dallo smercio di grosse partite di droga.

I poliziotti hanno così deciso di effettuare una perquisizione presso l’abitazione del 30enne, durante la quale il giovane avrebbe cercato di disfarsi di parte della droga buttandola nel wc del bagno. Durante il controllo sarebbero state rinvenute e sequestrate diverse tipologie di stupefacente: complessivamente circa 200 grammi di marijuana, 12 grammi di cocaina e 16 grammi di hashish.

Gli agenti della Mobile avrebbero anche rinvenuto numerosi ritagli in plastica e materiale per il confezionamento in sottovuoto, nonché un taccuino dove venivano riportati nomi, numeri e conteggi di rilevanti somme di denaro, ritenute presumibilmente riconducibili a pregresse cessioni di droga.