Un sostegno destinato alle famiglie per coprire i costi di trasporto dei loro figli diversamente abili che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è attualmente disponibile. La scadenza per presentare le domande è fissata al 28 aprile. Questa iniziativa è promossa dal comune di Quartu con l'obiettivo di fornire un aiuto concreto alle famiglie in questa situazione.

"Una misura concreta - spiega l'assessora comunale alla pubblica istruzione Cinzia Carta - per supportare l'impegno quotidiano di chi si prende cura di studenti speciali". Il contributo è rivolto alle famiglie residenti a Quartu che, non potendo usufruire dello scuolabus comunale, accompagnano i propri figli con disabilità - certificata ai sensi della legge 104 - nei plessi scolastici, sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.

"Per la prima volta a Quartu viene attivato un sostegno economico diretto alle famiglie con figli disabili che frequentano la scuola - continua Carta -.Il contributo una tantum, che può arrivare fino a 700 euro, rappresenta un segnale importante: non lasciare sole le famiglie e riconoscere e supportare il loro impegno quotidiano. Si tratta di un aiuto che, pur non potendo risolvere tutto, per la prima volta apre un percorso di attenzione istituzionale verso un'esigenza reale e diffusa".