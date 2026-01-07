Circa 500 giocattoli sono stati raccolti e donati a Cagliari grazie alla generosità dei cittadini, delle cittadine e dei negozi coinvolti per l'iniziativa solidale “La Befana dei Vigili 2026”, un'iniziativa benefica organizzata dal Corpo della Polizia Locale di Cagliari per portare un momento di felicità ai bambini ricoverati negli ospedali cittadini durante le festività di inizio anno.



Ieri, martedì 6 gennaio, è iniziata la distribuzione dei regali ai piccoli pazienti degli Ospedali Microcitemico e Brotzu, grazie alla collaborazione essenziale del personale sanitario, il quale con professionalità e sensibilità ha permesso l'accesso ai reparti e la consegna dei giocattoli.



La “Befana dei Vigili” non ha finito il suo compito: nei prossimi giorni continuerà il suo percorso visitando gli altri ospedali cittadini per portare gioia a tutti i bambini ricoverati.



L'Amministrazione comunale e la Polizia Locale di Cagliari ringraziano le persone che hanno partecipato con spirito di solidarietà, mostrando quanto la comunità possa unirsi nei momenti cruciali.



Un ringraziamento speciale va ai negozi Macro, Città del Sole, Zorro, Dettagli e Cortesi Giocattoli, che hanno dato un contributo fondamentale alla “Befana dei Vigili”, alla Tipografia Stampalux srl per il supporto grafico e alla Scuola dell’Infanzia “Su Planu”, i cui giovani studenti hanno partecipato con entusiasmo, donando giochi, disegni e messaggi pieni di affetto.



“La Befana dei Vigili” si conferma come un evento in grado di trasformare la solidarietà in azioni concrete, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, attività commerciali e mondo scolastico. Questa iniziativa dimostra che insieme è possibile fare la differenza e portare un sorriso nei momenti di maggiore necessità.