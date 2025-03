Era soggetto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, ma è stato sorpreso mentre commetteva un furto in un supermercato a Villasimius. I Carabinieri della locale stazione, nella serata di ieri, venerdì 14 marzo, hanno così arrestato l'uomo, un 41enne già noto alle forze dell'ordine, per furto aggravato.

Dopo aver prelevato alcuni articoli dagli scaffali del negozio situato in via Raffaello, l'uomo ha cercato di fuggire nelle strade circostanti, ma è stato bloccato e fermato poco lontano dai militari, intervenuti immediatamente dopo una segnalazione ricevuta al 112.

La refurtiva, il cui valore è attualmente in fase di valutazione, è stata completamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. L'arrestato, che aveva precedenti penali specifici, è stato portato in caserma per le formalità di rito e successivamente posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza per direttissima prevista per la mattinata odierna.