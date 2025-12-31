Pensava di farla franca dopo il furto avvenuto durante un concerto a Cagliari, ma è stato fermato dai Carabinieri nel centro di Villacidro con due smartphone rubati nascosti in auto. Un 23enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Il controllo è scattato nella serata di ieri, quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno notato il giovane fermo a bordo della propria auto, con un comportamento che ha insospettito la pattuglia. Decisi ad approfondire, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione del veicolo.

Sotto il sedile dell’auto sono stati trovati due telefoni cellulari – un iPhone 13 e un iPhone 11 – risultati rubati lo scorso 28 dicembre durante un concerto nel capoluogo. Determinanti, per risalire alla provenienza dei dispositivi, sono stati i dati di tracciamento attivi sugli smartphone e il confronto dei numeri di serie, risultati coincidenti con quelli indicati nelle denunce di furto.

Una volta completati gli accertamenti, i telefoni sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Per il 23enne è invece scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria, con l’inoltro della relativa informativa alla Procura competente.