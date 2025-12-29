Nel pomeriggio di oggi la Polizia Locale di Cagliari è intervenuta in viale Trento dopo la segnalazione di un’auto danneggiata: il vetro laterale era stato infranto e, all’arrivo sul posto, la proprietaria ha denunciato il furto di un tablet custodito all’interno.

Grazie al tracciamento del dispositivo, gli agenti hanno localizzato il tablet in piazza del Carmine. Qui hanno notato un uomo allontanarsi con fare sospetto verso via Sassari. Fermato per un controllo, l’uomo, con un borsone da palestra, è stato invitato a mostrarne il contenuto: al suo interno sarebbe stato trovato il tablet, insieme ad altri oggetti di cui non avrebbe saputo giustificare la provenienza.

Identificato tramite la Polizia Scientifica come A.Z., cittadino straniero di 35 anni, l’uomo è stato accompagnato al Comando di via Crespellani per le formalità di rito. Verrà denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.

Il tablet è stato restituito alla legittima proprietaria presso il Comando della Polizia Locale, chiudendo così in poche ore il caso del furto.