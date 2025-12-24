Il servizio CTM sarà attivo a Cagliari durante il periodo delle feste di Natale con alcune variazioni nei giorni 24, 25 e 26 dicembre. Mercoledì 24 dicembre, il servizio terminerà intorno alle 22:00/22:15. Giovedì 25 dicembre, saranno operative le Circolari I (Interna), E (Esterna) e L (Litoranea) insieme alla linea 9. Venerdì 26 dicembre, verrà garantito il servizio festivo regolare come di domenica.



Per informazioni e assistenza, il numero verde 800078870 è attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30. Il CTM Point di viale Trieste osserverà orario ridotto il 24 dicembre, chiudendo alle 13:00.



Per quanto riguarda il servizio del giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, la LINEA 9 opererà partendo da via Roma con orari prestabiliti che includono partenze sia da via Roma che da Decimomannu.



Le Linee Circolari interne saranno in servizio con percorsi definiti come IR - I ROSSA e IN - I NERA, mentre le Linee Circolari esterne seguiranno i percorsi ER - E ROSSA e EN - E NERA. La Linea L Litoranea avrà un proprio percorso.



Le corse delle Circolari interne ed esterne avranno un'ampia copertura territoriale, toccando diverse fermate e aree della città. I capolinea delle diverse linee saranno situati in punti strategici della città.



Le fermate lungo il percorso saranno effettuate su richiesta e saranno accettati tutti i titoli di viaggio CTM.



Per ulteriori dettagli sugli orari e i percorsi delle diverse linee, si consiglia di consultare gli appositi orari e informazioni forniti dalla CTM per garantire una pianificazione agevole degli spostamenti durante il periodo natalizio.