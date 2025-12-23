Durante le giornate del 25 e 26 dicembre e dell'1 e 6 gennaio, la raccolta dei rifiuti porta a porta a Cagliari non subirà variazioni o interruzioni. Il servizio seguirà il calendario consueto, compreso il passaggio della Corriera Ecologica nel centro storico.

Gli Ecocentri di viale Sant'Elia e via San Paolo e le Isole Ecologiche Mobili (via Pisano, angolo via Newton e parcheggio piazza Puglia), osserveranno i seguenti orari:

mercoledì 24 e 31 dicembre, aperti dalle ore 8 alle 13;

giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, giovedì 1 e martedì 6 gennaio, chiusi tutto il giorno;

domenica 28 dicembre e 4 gennaio, aperti dalle ore 8 alle 20.

Il Centro Informazioni di viale Ciusa n. 133:

mercoledì 24 e 31 dicembre, chiuso dalle ore 14;

giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, giovedì 1 e martedì 6 gennaio, chiuso;

sabato 27 dicembre e lunedì 5 gennaio, operativo dalle ore 8 alle 20.

Il Centro del Riuso di via Contivecchi n. 8: