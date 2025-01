Durante una serie di controlli di routine volti a contrastare attività illecite legate alla pesca e al commercio irregolare, la Guardia Costiera di Cagliari ha individuato un venditore ambulante che stava vendendo prodotti ittici al di fuori di un mercato cittadino situato in piazza dei centomila.

Secondo quanto riferito, dopo aver verificato i documenti è emerso che i prodotti non erano tracciabili, il che ha portato ad una sanzione di 1.500 euro per l'ambulante e al sequestro di circa 20 kg di pesce.

Nel frattempo, la motovedetta CP2100, impegnata in operazioni di controllo nel golfo, ha scoperto e sanzionato due imbarcazioni da diporto coinvolte in attività di pesca con attrezzi non autorizzati.

Sono stati sequestrati circa 400 metri di reti da posta e nasse, mentre i pescatori sono stati multati con 1.000 euro per ciascuno.