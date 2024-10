Un uomo di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona e violenza sessuale e adesso si trova in carcere a Uta.

L'uomo sarebbe entrato a casa della ex, l'avrebbe sequestrata e violentata. Secondo quanto appreso il fatto, del quale non si conoscono ancora i dettagli, è accaduto ieri nell'hinterland di Cagliari.

L'episodio, su cui lavorano i carabinieri, è coperto dalla massima riservatezza per tutelare la vittima.

L'uomo, da quanto si apprende, sarebbe andato a casa della ex forse per un chiarimento e una volta dentro l'avrebbe sequestrata e avrebbe abusato di lei. Un incubo durato diverse ore. Il 30enne è poi andato via. A quel punto la vittima è andata in ospedale per farsi visitare e ha raccontato prima ai medici e dopo ai carabinieri quanto le era accaduto. Il 30enne è stato subito fermato.