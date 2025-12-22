Lo speciale Racconta da vicino l’edizione 2025 di Saboris Antigus, che l’1 e 2 novembre ha trasformato Selegas nel cuore pulsante della Trexenta. Due giornate intense, in cui il paese ha accolto visitatori da tutta la Sardegna tra profumi, musica, antichi saperi e sapori profondi della tradizione.

L’evento è parte del calendario complessivo di “Sa dia de is saboris antigus in is bias de su trigu”, la rassegna che dal 26 ottobre al 21 dicembre coinvolge nove comuni del territorio, nel segno della memoria cerealicola di queste terre, un tempo conosciute come il “granaio di Roma”.

Ed è proprio questo legame con le radici a rendere unica l’edizione 2025, che ha scelto come tema: “I sapori dell’accoglienza: mani, luoghi, volti – Il lato umano del cibo”. Un filo rosso che ha attraversato ogni angolo del paese: dagli stand dedicati ai prodotti tipici alle mostre, dalle degustazioni ai racconti dei produttori, fino alla musica e all’artigianato. Il risultato è stato un viaggio corale attraverso persone e storie che danno vita alla cucina sarda, trasformando ogni piatto in identità.

La rassegna è stata organizzata dalla Pro loco di Selegas, con il sostegno della Camera di Commercio Cagliari–Oristano, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Selegas e dell’Unione dei Comuni della Trexenta, grazie a un lavoro condiviso che ha reso possibile un appuntamento di forte impatto per il territorio.

Il nostro speciale video restituisce immagini, volti, atmosfere e racconti di una comunità che ha aperto le proprie strade e le proprie case ai visitatori, rinnovando il valore della tradizione come esperienza viva.

IL VIDEO