In un'aula consiliare in cui i protagonisti sono stati gli studenti delle scuole sarde, i consigli regionali della Sardegna e della Valle d'Aosta hanno ricordato e reso omaggio, nel 50/o anniversario della sua scomparsa, a Emilio Lussu, uno dei padri costituenti, figura di spicco dell'antifascismo italiano, determinante nella nascita dello Statuto della Sardegna e della Valle d'Aosta, ma anche importante uomo politico del XX secolo.

Il presidente Piero Comandini, durante l'apertura del convegno, ha reso pubblica la lettera indirizzata al Consiglio regionale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Emilio Lussu fu un appassionato combattente della causa italiana e della battaglia per la democrazia nel nostro Paese. A cinquant'anni dalla sua scomparsa, la Repubblica ne ricorda con rispetto e riconoscenza la figura di patriota. I suoi numerosi scritti, patrimonio di esperienze per le giovani generazioni, documentano lo straordinario impegno per la rinascita democratica dell'Italia e il profondo attaccamento alla sua terra, la Sardegna che, opportunamente, gli dedica questo Convegno. Ai partecipanti al1'odierna manifestazione rivolgo il saluto più cordiale".

Il presidente Comandini ha puntato i riflettori sulle giovani generazioni nel suo discorso, evidenziando l'importanza di vederle partecipi e attive nel Consiglio regionale. "Siete voi che dovete essere testimoni di giornate come queste", che dovete "scavare nella storia per cogliere quello che è importante. E noi oggi abbiamo avuto la fortuna di ricordare una persona che ha fatto la storia: Emilio Lussu. L'ha fatta in un grido di libertà, l'ha fatta quando si è ribellato, l'ha fatta scrivendo pagine importanti per il nostro Paese". Perché "la democrazia non è data per sempre", va alimentata, va curata e tenuta viva.

In collegamento sia il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, che i membri dell'Ufficio di presidenza, i quali hanno deciso di dedicare la sala commissioni a Emilio Lussu. "Se è doveroso che la sua terra gli renda omaggio, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, anche noi oggi siamo qui presenti, seppur a distanza, per saldare, sul piano istituzionale, una sorta di debito di riconoscenza verso questo vostro - come si usa dire dalle nostre parti - enfant du pays che tanto si è speso nel porre le fondamenta dell'ordinamento speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta", ha detto Bertin.

Inaugurata la sala Emilio Lussu in Consiglio regionale in Valle d'Aosta

La sala commissioni del Consiglio Valle, situata al primo piano di Palazzo regionale della Valle d'Aosta, è stata intitolata a Emilio Lussu durante il collegamento online con il Consiglio regionale della Sardegna.

"La passione e la tenacia con cui Emilio Lussu difese la causa valdostana riecheggiano ancora oggi negli articoli di cui si compone il nostro Statuto", ha detto il presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin. "Egli non si risparmiò e anzi si adoperò affinché, nella nuova cornice costituzionale, alla Valle d'Aosta fosse assicurata la 'possibilità di realizzare una sua vita moderna' e di 'crearsi un ordinamento semplice e civile'. Oggi, in questa data significativa, il Consiglio Valle intitola al suo ricordo un luogo non a caso: memori dell'intenso lavoro svolto da Lussu, in particolare, nei lavori preparatori che si svolsero nella Commissione dei 75, la scelta è stata quella di intitolare allo stesso la sala Commissioni del Consiglio. Non un luogo qualunque, ma la sede per eccellenza in cui avviene la discussione delle innovazioni legislative del Consiglio regionale. Il luogo dove la nostra autonomia vive ogni giorno".

All'interno della sala è stata apposta una targa che recita: 'Salle Emilio Lussu (1890-1975), Antifasciste, écrivain et homme politique. Défenseur de l'autonomie valdôtaine et rapporteur du projet constitutionnel de Statut spécial de la Vallée d'Aoste à l'Assemblée constituante. Aoste, le 5 mars 2025'.

Sabrina Licheri (M5s) ricorda Emilio Lussu in Senato

"Un uomo di cui l'Italia oggi avrebbe disperatamente bisogno", con queste parole "di Galante Garrone" la senatrice del M5S, Sabrina Licheri, ricorda Emilio Lussu.

Durante la sua commemorazione, Licheri menziona anche il periodo in cui Lussu combatté durante la prima guerra mondiale con la Brigata Sassari, che celebra quest'anno il suo 110º anniversario, e la sua forte opposizione al fascismo, come descritto nel rinomato libro "Marcia su Roma e dintorni".