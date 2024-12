Nella mattina di oggi, mercoledì 4 dicembre, è stata celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per l'occasione, presso la sede Centrale del Comando di Cagliari, grazie alla collaborazione di tutto il personale operativo e in quiescenza, si è svolta la manifestazione “Vivi la caserma” destinata al personale in servizio, in quiescenza e ai rispettivi familiari oltre che ad alcune scolaresche.

Nel corso dell'evento è stato possibile visitare il Museo Storico del Comando di Cagliari mentre, presso il piazzale della Sede Centrale sono stati esposti i vari mezzi di soccorso e le attrezzature di servizio. L’evento si è concluso con un saggio Tecnico-Professionale.