Un individuo, situato nel cuore di Cagliari, ha deciso di celebrare la festa delle Forze armate in un modo poco convenzionale. Di fronte alle forze dell'ordine e alla banda musicale della Brigata Sassari che eseguiva l'inno d'Italia, l'uomo ha sollevato la mano destra in avanti, assumendo il saluto romano.

Questo momento è stato immortalato in un video condiviso su Instagram da Casteddu antifa (Cagliari antifascista), accompagnato dal commento: "Il classico 4 novembre in salsa italiana, da Casteddu è tutto". Vestito con jeans, maglietta a maniche corte e sneakers, il volto dell'uomo era nascosto dall'avambraccio teso mentre si trovava da solo, immobile, di fronte al monumento ai caduti in via Sonnino. Il video ha rapidamente guadagnato popolarità online diventando virale.

"Il vero problema - spiega all'Ansa Federico Orrù, presidente del circolo Arci Memoratu, associazione tra le prime a uscire allo scoperto per sottolineare la gravità del fatto - non è tanto il gesto, grave, ma purtroppo già visto in tante occasioni. Quello che preoccupa di più è l'indifferenza di chi era lì. È lì c'erano anche le forze dell'ordine. È un brutto segnale di normalizzazione di situazioni che non dovrebbero essere tollerate".

"Chi ha gridato alla prima della Scala 'viva l'Italia antifascista' è stato subito raggiunto e identificato. Qui, invece, indifferenza totale", conclude Orrù.