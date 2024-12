Armando Puddu, un ristoratore sardo di 68 anni, si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il Bangkok Hospital Samui in Thailandia. Durante una vacanza a Koh Samui, ha subito un ictus emorragico che ha messo a dura prova la sua salute. La famiglia, proveniente da Bali, si trova ora ad affrontare elevate spese mediche che non riescono a sostenere. Il figlio Edoardo ha raccontato: "Stavano viaggiando con un'assicurazione sanitaria nazionale che però non copre tutte le spese che ammontano a circa 5mila euro al giorno".

Nonostante le difficoltà finanziarie, la famiglia ha come obiettivo quello di riportare Armando a Bali per poterlo assistere nel luogo in cui hanno stabilito la loro casa. La famiglia Puddu, conosciuta per il loro ristorante "Like at Home" a Bali, ha recentemente partecipato al programma televisivo Little Big Italy. Tuttavia, il ristorante è stato chiuso da due mesi mentre i locali dei figli, Sa Domu e Shardana, rimangono aperti. Attualmente, la prioritaria preoccupazione della famiglia è salvare la vita di Armando.

Dopo aver esaurito le risorse finanziarie disponibili per coprire le spese ospedaliere, i familiari hanno avviato una campagna di crowdfunding online per raccogliere fondi necessari alle cure, approssimativamente 5.000 euro al giorno presso il Bangkok Hospital Samui, una struttura sanitaria privata. Edoardo ha menzionato che l'ambasciata italiana ha offerto supporto per il futuro spostamento del padre.

L'appello alla solidarietà si è diffuso sui social media e i media locali sardi hanno dato risalto alla vicenda. Attualmente, la famiglia ha raccolto 43.663 euro tramite la piattaforma online di raccolta fondi, ma l'obiettivo è raggiungere quota 60.000 euro per garantire le cure necessarie ad Armando.