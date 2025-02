Un importante riconoscimento è stato ottenuto dall'Unità operativa complessa di Ostetrica e Ginecologia del Santissima Trinità di Cagliari, diretta dalla dottoressa Eleonora Coccollone, per la prima edizione del percorso denominato Perla, distintosi per aver adottato modelli assistenziali "a misura di persona"

Obiettivo dell'iniziativa promossa da Edra e DNM (Digital Narrative Medicine) quello di valutare la qualità dell'assistenza erogata, valorizzando una medicina che "accoglie, si presenta, si impegna nella relazione, ascolta, informa, personalizza, condivide, si coordina, accompagna ed è attenta alla qualità della vita, rispettando e valorizzando ciascun individuo".

L'indagine ha coinvolto lo scorso novembre diversi centri in tutta Italia, dove alle donne che entravano in reparto, ambulatorio e Day Hospital è stata consegnata una nota con le indicazioni per partecipare allo studio. Attraverso un QR code avevano la possibilità di collegarsi, in forma anonima, al sito per compilare il questionario per il percorso Perla.

Al reparto del Santissima Trinità è stata assegnata la massima valutazione, distinguendosi così tra i migliori centri sanitari per l'adozione di modelli assistenziali a misura di persona. "Questi centri rappresentano esempi virtuosi di come l'umanizzazione della cura possa diventare il fulcro del sistema sanitario, mettendo al centro il paziente e il suo benessere", spiegano dal reparto.