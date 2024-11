"Reparto pronto da oltre 15 anni e mai entrato in funzione. Soldi pubblici sprecati". Si tratta di un'affermazione, in merito al reparto destinato ai detenuti presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, di Irene Testa, garante regionale delle persone private della libertà personale.



"Nei mesi scorsi mi sono recata a visitare il reparto destinato ai detenuti presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari costruito da oltre 15 anni - ha detto Irene Testa - un reparto dotato di tutte le misure di sicurezza e al momento occupato abusivamente e mai entrato in funzione. Bene ha fatto il garante metropolitano Gianni Loy a depositare in procura un esposto".

"Chiedo al coordinatore dell'osservatorio sulla sanità penitenziaria di prendere in mano la questione con la massima urgenza perché tale questione rappresenta non solo uno spreco di soldi pubblici ma anche la negazione del diritto alla salute per le persone private della libertà personale", ha concluso la garante dei detenuti.