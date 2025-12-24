È stato arrestato alle 8:00 della mattina di oggi, mercoledì 24 dicembre, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, un 23enne disoccupato e residente in città, già conosciuto dalle Forze dell'Ordine, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari.



Il provvedimento è stato emesso a seguito di una condanna definitiva per lesioni personali e rapina in concorso, avvenute tra il 2021 e il 2024 nelle zone di Guspini e Cagliari. Dopo essere stato rintracciato, l'uomo è stato portato in caserma e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove sconterà una pena totale di quattro anni, undici mesi e quattro giorni di reclusione.

