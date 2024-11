Incursione notturna in una pasticceria di San Benedetto, quartiere di Cagliari. Sconosciuti hanno attaccato Pasteur, rinomato laboratorio e negozio di dolci: una vetrina è stata distrutta nella parte di via Machiavelli.

I ladri sono riusciti ad entrare nella pasticceria e nel bar adiacente con accesso da via Petrarca. Sembrerebbe che il loro obiettivo fosse la cassa delle due attività. Le autorità sono sul posto per i dovuti accertamenti. Indagini in corso per identificare i responsabili della rapina notturna.

I danni devono ancora essere valutati: il laboratorio, la pasticceria e il bar hanno regolarmente aperto anche oggi.