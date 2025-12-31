Durante le festività del 25 e 26 dicembre 2025 e dell'1 e 6 gennaio 2026, il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta a Cagliari rimarrà invariato. La Corriera Ecologica continuerà a passare regolarmente nel centro storico come da calendario abituale. Gli Ecocentri di viale Sant'Elia e via San Paolo insieme alle Isole Ecologiche Mobili in via Pisano, all'angolo con via Newton e nel parcheggio di piazza Puglia, osserveranno i seguenti orari: Mercoledì 24 e 31 dicembre saranno aperti dalle 8:00 alle 13:00; giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, giovedì 1 e martedì 6 gennaio rimarranno chiusi per l'intera giornata; domenica 28 dicembre e 4 gennaio saranno aperti dalle 8:00 alle 20:00. Il Centro Informazioni in viale Ciusa n. 133: Mercoledì 24 e 31 dicembre chiuderà alle 14:00; giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, giovedì 1 e martedì 6 gennaio resterà chiuso; sabato 27 dicembre e lunedì 5 gennaio sarà operativo dalle 8:00 alle 20:00. Il Centro del Riuso in via Contivecchi n. 8: Mercoledì 24 e 31 dicembre, lunedì 5 gennaio rimarrà chiuso (in giorni di martedì è abitualmente non operativo); sabato 27 dicembre e 3 gennaio sarà aperto dalle 10:00 alle 18:00.