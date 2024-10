La Protezione Civile regionale ha diffuso in data odierna un avviso di condizioni meteo avverse valido a partire dalle ore 21 di oggi, 22 ottobre, sino alle ore 18 del 23 ottobre.

PREVISIONI E INDICAZIONI

"Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna meridionale ed orientale", informa la Prociv sarda. "I cumulati saranno localmente molto elevati in 12 ore con temporali di forte intensità più diffusi sul settore centro-meridionale per poi muoversi lentamente verso Nord".

Le autorità raccomandano "massima prudenza se ci si trova alla guida di un'automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente".

"Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento".