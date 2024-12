La protesta della Usb Sanità per la stabilizzazione degli operatori socio sanitari è fissata per martedì 10 dicembre alle 10 davanti al Consiglio regionale a Cagliari. Secondo Gianfranco Angioni dell'Usb Sanità, circa 50 oss, con esperienza presso la ASL 8 di Cagliari, sono senza lavoro e molti altri hanno contratti a termine in scadenza a fine dicembre.

Angioni sottolinea l'impegno di questi professionisti durante la pandemia di Covid-19 e critica il mancato riconoscimento del loro diritto alla stabilizzazione nonostante abbiano soddisfatto i requisiti previsti dalla legge.

La Usb Sanità denuncia il persistente ignorare delle richieste da parte delle istituzioni regionali, della Asl e dell'Ares, che priva gli oss dei loro diritti e della dignità. Gli operatori, definiti "veri angeli" durante la crisi sanitaria, si trovano ora in una situazione precaria e ingiusta sul fronte lavorativo, nonostante abbiano ottenuto i requisiti per la stabilizzazione.