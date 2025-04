I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl si sono riuniti giovedì scorso in Regione a Cagliari per discutere del progetto sull’Einstein Telescope.

La riunione è stata presieduta da Raffaele Marras, consulente regionale sull'ET, e ha visto la partecipazione di diverse figure chiave, tra cui il Capo di Gabinetto della Presidenza, Luca Caschili, il delegato per i rapporti sindacali della presidenza, Mario Arca, il direttore dell’Infn Cagliari, Alessandro Cardini, il Rup del progetto Pnrr Etic, Gaetano Schillaci, e l’amministratore del Consorzio Leonardo, Maurizio Boi. Durante l'incontro sono state illustrate le azioni già intraprese per sostenere la candidatura di Sos Enattos, come la creazione della Cabina di regia e accordi di programma con enti locali, il finanziamento del Centro ricerche Et SUnLab, il recupero della diga Minghetti e la costruzione di una nuova strada per il sito.

Si è anche discusso sulle possibili implicazioni economiche e sociali che l'opera potrebbe avere sul territorio se il sito minerario venisse scelto per ospitare l'ET. I sindacati hanno espresso il loro sostegno al progetto per il suo impatto positivo sulla Sardegna e si sono impegnati a collaborare con la Cabina di regia e a sostenere la candidatura di Sos Enattos a livello nazionale ed europeo. La Regione ha accolto con favore questo impegno da parte dei sindacati.