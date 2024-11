Sbarca a Cagliari il primo Polo di Orientamento dell'Università telematica Guglielmo Marconi in Sardegna. Istituito e riconosciuto dal Miur nel 2004, il Marconi è stato il primo Ateneo digitale in Italia e tra i primi in Europa con una proposta di modello didattico a distanza.

Negli ultimi vent'anni le Università telematiche hanno vissuto una crescita notevole e continua, diventata repentina nel periodo pandemico e post pandemico, con numeri di immatricolati che hanno toccato la cifra record di 1.949.481 nell'anno accademico 2020/21.

Un trend che vede sempre più persone iscriversi o spostarsi verso i corsi 'da remoto', complice anche l'ampliamento dell'offerta formativa.

In questo quadro si inserisce il Progetto InfoPoint dell'Unimarconi nel capoluogo sardo, dove sarà possibile ricevere assistenza per l'orientamento e l'iscrizione a una delle sei facoltà e 21 corsi laurea, Master di primo e secondo livello, corsi di alta formazione e percorsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti offerti dall'Ateneo.

"Un luogo fisico in cui potersi incontrare, in cui avere anche un rapporto personale con gli studenti, è essenziale", spiega Stefano Galetto, direttore commerciale del progetto.

"Unimarconi dopo 20 anni approda a Cagliari perché secondo il Centro Studi nazionale dell'artigianato e delle imprese, i dati Istat, del Miur, la Sardegna perde ogni decennio 11mila iscritti e molti di questi vanno fuori regione. Unimarconi vuole permettere a questi studenti di laurearsi, e di farlo comodamente da casa", sottolinea Natan Altomare, direttore generale nazionale. "Quando colui che porta il nome dell'Università vinse il premio Nobel nel 1909, disse 'Con le mie invenzioni e con quello che ho fatto nella mia vita, voglio creare una cinta che colleghi culturalmente interi territori e interi popoli', e credo che a distanza di 100 anni questa cosa sia riuscita".

Per Angelo Contini, CEO Metigroup e direttore generale InfoPoint di Cagliari, è importante "Avere massima attenzione per quello che può essere un vantaggio sociale, nel colmare una difficoltà oggettiva nei territori che vivono più disagi dell'Isola".

"Unimarconi è oggi leader nella formazione universitaria e questo ci permette di concedere a chi ha il sogno di laurearsi, di poterlo realizzare, anche colmando la mancanza di informazione".

"Noi abbiamo mutuato la 'open university' anglosassone, che è telematica e pubblica e che permette a chiunque voglia, di formarsi e istruirsi. Noi abbiamo ferma la volontà didattica e formativa. Pensiamo a tutti, a chi non ha finito il percorso formativo, a chi segue uno sport, a tutti coloro che hanno delle difficoltà", racconta Tommaso Saso, direttore marketing e relazioni esterne. Unimarconi "sviluppa anche il lato dell'internalizzazione, con master in vari Paesi, compresa l'Africa".