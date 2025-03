Avrebbe prestato dei soldi a una donna 58enne di Cagliari, e cercato di estorcerle il rimborso prendendo in pegno l'auto della vittima. Mercoledì scorso, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 48 anni di Cagliari, sospettato di estorsione e usura.

La vittima, in una situazione di povertà, si era rivolta all'uomo per ottenere un prestito di 4000 euro che le sarebbe stato dato in contanti, con l'accordo di restituire 5000 euro entro tre settimane. Inoltre, come garanzia del debito, la vittima aveva consegnato la propria auto del valore di almeno 13mila. Dopo aver preso possesso dell'auto della donna, e una scaduto il brevissimo termine per il rimborso, l'uomo avrebbe minacciato di registrare il contratto di vendita dell'auto presso il PRA, diventandone così proprietario legalmente.

La donna, disperata, si è così rivolta alla Polizia per denunciare l'accaduto. Dopo un'accurata indagine, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato il presunto estorsore, già noto per i suoi precedenti penali e di polizia, che è stato portato in custodia presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo l'udienza, l'arresto è stato convalidato e al sospettato è stata applicata la misura della detenzione domiciliare.