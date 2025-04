Negli ultimi tempi erano arrivate numerose segnalazioni ai carabinieri di Quartu circa gli atteggiamenti di un uomo di 51 anni che da settimane si sarebbe reso protagonista di episodi molesti nei confronti di passanti e operatori sanitari del policlinico Duilio Casula di Monserrato.

Secondo quanto riferito, l'uomo, originario di Pozzuoli e residente a Quartu, era solito appostarsi nelle zone adiacenti i parcheggi della struttura infastidendo automobilisti, infermieri e medici, con pressanti richieste di denaro e, in alcuni casi, arrivando persino a colpire le vetture con calci e pugni.

Così, i militari, accertata la veridicità dei fatti, hanno deciso di intervenire severamente: come disposto dal questore di Cagliari, al 51enne è stato notificato un foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel Comune di Monserrato per un anno.

Dagli accertamenti condotti è emerso che l’uomo è gravato da numerosi precedenti di polizia, riconducibili ad almeno il 2017, per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione.

Gli episodi reiterati, uniti alla particolare insistenza e alle modalità moleste con cui agiva, hanno spinto l’autorità di pubblica sicurezza ad adottare il provvedimento di allontanamento, ritenendo la sua presenza e il suo comportamento pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.