Presentato stamane nella sala dedicata al “Generale Andrea Versari”, del Palazzo De La Vallèe a Cagliari, il CalendEsercito 2025 intitolato “L’Italia Liberata. L’Esercito nella guerra di Liberazione”.

L’Opera editoriale è stata presentata dal Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Brigata Stefano Scanu, con la partecipazione del Direttore pro tempore Archivio di Stato di Cagliari, Dottor Enrico Trogu.

Nel suo intervento il Generale Scanu ha illustrato le motivazioni della scelta del tema del CalendEsercito 2025 che, chiudendo una trilogia storica partita con l’edizione del 2023, ha voluto raccontare cosa accadde nei giorni che seguirono l’armistizio dell’8 settembre 1943, fino alla Liberazione del Paese il 25 aprile 1945.

“Il Calendario dell’Esercito 2025” ha sottolineato il Generale Scanu “ripercorre i principali fatti d’arme a cui prese parte il ricostituito Regio Esercito, dal Corpo Italiano di Liberazione ai Gruppi di Combattimento, illustrando le imprese e il coraggio dei Corpi e delle unità ausiliarie che parteciparono alla Resistenza, nonché il fondamentale contributo apportato dalla Forza Armata alla ricostruzione post bellica dell’Italia”.

La presentazione è stata arricchita dall’intervento del Dott. Enrico Trogu, che ha approfondito il tema degli internati militari italiani (IMI) nei campi di prigionia tedeschi, offrendo una significativa testimonianza storica, supportata da materiali e documenti militari custoditi presso l’Archivio di Stato di Cagliari.

Parte del ricavato delle vendite del CalendEsercito, così come per le opere precedenti, sarà devoluto a sostegno dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (ONAOMCE).

L’ONAOMCE attualmente assiste circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché Militari di Truppa, tramite erogazioni di sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.