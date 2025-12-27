L'allerta per rischio idrogeologico di codice giallo rimane attiva fino alle ore 21 di oggi, sabato 27 dicembre, sia nel Cagliaritano che nel Campidano, come confermato dall'ultimo avviso della Protezione Civile regionale.



Le misure speciali per la zona di Pirri sono state prolungate, con il Comune di Cagliari che ha pubblicato un elenco delle strade in cui è consigliabile evitare di parcheggiare durante questo periodo di allerta. Le auto possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano per evitare danni potenziali causati da possibili inondazioni.



Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio Protezione Civile del Comune di Cagliari ai seguenti numeri: 070.6778306, 070.6776933, 070.6776953, 070.6777352 e 070.6776977 (orario d'ufficio), oppure il Centro radio della Polizia Locale di Cagliari al numero 070.533533 (attivo 24 ore su 24).



