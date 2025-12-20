La Sardegna non smette di raccontare sé stessa attraverso i suoi suoni antichi e le sue melodie senza tempo. Lunedì 22 dicembre, alle ore 18.30, la Sala degli Affreschi dell’Ex Convento dei Cappuccini di Quartu Sant’Elena ospiterà “Paesaggi Sonori”, un concerto-evento organizzato dalla Pro Loco locale in collaborazione con l’associazione Ichnusae. Protagonisti sul palco saranno i musicisti Roberto Tangianu e Peppino Bande, con la partecipazione di Carlo Crisponi.

Il progetto “Paesaggi Sonori” è molto più di un semplice concerto: è un vero e proprio viaggio musicale che rielabora i suoni, le tradizioni e le suggestioni dell’Isola in chiave contemporanea. Strumenti tradizionali come le launeddas, suonate da Roberto Tangianu, e l’organetto di Peppino Bande si fondono con linguaggi moderni, creando atmosfere evocative che valorizzano l’identità culturale sarda e invitano il pubblico a un dialogo profondo con la propria terra.

Roberto Tangianu e Peppino Bande, tra i più apprezzati musicisti in Sardegna, portano avanti da anni un percorso artistico dedicato alla ricerca e alla diffusione della musica isolana. Il loro recente lavoro discografico omonimo, uscito nel 2025, ha già conquistato il pubblico internazionale con un tour in Germania e piattaforme come Apple Music e Spotify.

La partecipazione di Carlo Crisponi, voce potente e interprete raffinato del canto tradizionale sardo, arricchisce ulteriormente la proposta, ampliando le possibilità espressive e creando un ponte tra passato e presente.

L’evento si inserisce nelle attività di promozione culturale del territorio quartese, con l’obiettivo di offrire alla comunità un momento di incontro e condivisione. In un periodo festivo come quello natalizio, “Paesaggi Sonori” rappresenta l’occasione perfetta per riscoprire le radici musicali della Sardegna, tra echi ancestrali e innovazioni che guardano al futuro.

L’ingresso è libero. Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica autentica e vuole immergersi nei paesaggi sonori di un’Isola unica al mondo.