Nella serata di ieri e nelle prime luci dell’alba, i Carabinieri hanno messo in atto nel centro di Cagliari una vasta operazione di controllo del territorio, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica, il rispetto delle norme e il monitoraggio della circolazione stradale, della detenzione di sostanze stupefacenti e della regolarità dei locali pubblici. Durante l’operazione, sono state identificate oltre 100 persone, con 4 di esse poi denunciate.

Tra i provvedimenti adottati, un 28enne senza fissa dimora è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana durante una perquisizione personale. Una 48enne di Villaspeciosa, fermata mentre era alla guida della sua auto, si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest, portando al ritiro della patente e al fermo amministrativo del veicolo. Un 36enne cagliaritano, positivo al test etilometrico, con un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito, ha subito il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Un 63enne di Quartu Sant’Elena, fermato dopo aver ignorato l’alt dei Carabinieri, è risultato privo di patente e il suo veicolo è stato sequestrato.

Sono stati segnalati alla Prefettura anche due individui per il possesso di sostanze stupefacenti: un 22enne con 0,28 grammi di hashish e 4,21 grammi di marijuana, e un 39enne con 3 grammi di marijuana. Inoltre, sono stati effettuati controlli anche su esercizi commerciali: in un locale di via San Lucifero, sono in corso accertamenti sull’autorizzazione per l’intrattenimento musicale, mentre in un altro locale di via Mameli è stata comminata una multa di 440 euro per omessa vigilanza sul divieto di fumo.

A supporto dell’operazione, sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Villanova, Sant'Avendrace, Pirri, San Bartolomeo e Stampace, con il supporto del Nucleo Cinofili, del NAS di Cagliari e del Nucleo Operativo e Radiomobile. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree della movida e alle arterie stradali principali.