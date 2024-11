Prosegue l'operazione di controllo del territorio contro il gioco illegale da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). In due circoli situati in altrettanti paesi del Sud Sardegna sono stati scoperti sei apparecchi da gioco illegali non autorizzati collegati alla rete telematica ADM. Questi dispositivi, in funzione ma privi di identificativo, offrivano diverse modalità di gioco accessibili tramite l'inserimento di denaro.

I funzionari hanno proceduto al sequestro degli apparecchi non conformi alle normative previste e a effettuare sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 66mila euro. In caso di mancato pagamento delle stesse sanzioni, è prevista la chiusura dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni. Inoltre, saranno calcolati i tributi dovuti all'Erario per le entrate fiscali eluse da queste attività illegali.