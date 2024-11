Questa mattina, a San Nicolò Gerrei, un uomo di 49 anni, residente a Dolianova ma domiciliato a San Nicolò, è stato arrestato dai Carabinieri locali in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro – Ufficio Esecuzioni Penali. L'arresto rientra in un'attività generale di controllo e contrasto dei reati legati al traffico di droga.

L'uomo era già noto alle autorità per reati simili e è stato condannato a 3 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione, più una multa di 18.000 euro, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a Oniferi nel 2019. Dopo l'arresto di questa mattina, l'uomo è stato portato alla Casa Circondariale di Uta per scontare la sua pena. Le operazioni sono state accuratamente pianificate per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti e il trasferimento in carcere è avvenuto senza intoppi.

Le autorità giudiziarie sono state informate dell'arresto per assicurare il corretto svolgimento delle procedure legali. Questa azione fa parte di una serie di interventi volti a contrastare il narcotraffico, che rappresenta una minaccia per le comunità locali. I Carabinieri di Dolianova e San Nicolò Gerrei lavorano costantemente per prevenire e reprimere queste attività illegali al fine di garantire la sicurezza delle città.

L'Arma dei Carabinieri si impegna "a combattere il traffico di droga e a proteggere le giovani generazioni che ne sono spesso vittime, mantenendo un controllo efficace sul territorio e agendo prontamente in caso di situazioni sospette per garantire la sicurezza pubblica".