La Polizia ha arrestato un 39enne cagliaritano e sequestrato 3,7 chilogrammi di hashish e 217mila euro in contanti durante una perquisizione in due appartamenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile avevano da tempo sospetti sul fatto che l'uomo possedesse droga pronta per la vendita, insieme a una somma considerevole di denaro. Dopo un'operazione di sorveglianza e osservazione lunedì scorso, 4 novembre, gli agenti, come da loro riferito, hanno eseguito una perquisizione nella sua casa a Pirri e successivamente in un'altra abitazione utilizzata dal trentanovenne, dove sono stati trovati circa 3,7 kg di hashish suddivisi in panetti da 50 e 100 grammi, materiale per il confezionamento e una cassaforte contenente 217mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L'uomo è stato arrestato e portato alla Casa Circondariale di Uta in attesa del giudizio di convalida.