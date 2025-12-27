Due uomini, un disoccupato di 33 anni e un pensionato di 67 anni, entrambi residenti a Cagliari e già noti alle autorità, sono stati arrestati durante la serata di ieri, venerdì 26 dicembre, dai Carabinieri della Stazione di Pula, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta insieme ai militari delle Stazioni di Cagliari Stampace, Pirri e Sarroch, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Cagliari.

Dopo aver confermato i sospetti attraverso un'attenta osservazione, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione all'alba, dove hanno trovato e sequestrato una grande quantità di droga, tra cui cocaina, eroina, hashish e una somma significativa di denaro ritenuta illecitamente guadagnata. Sono stati rinvenuti anche strumenti per il confezionamento delle dosi.



I due uomini sono stati portati in caserma e poi trasferiti in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Questa operazione rientra nell'impegno costante dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto al traffico di droga e nella difesa della sicurezza pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei reati diffusi sul territorio.



L'azione rientra in un costante controllo del territorio basato sull'osservazione attenta dell'ambiente urbano, sulla conoscenza approfondita del contesto locale e sulla raccolta continua di informazioni. Grazie a segnalazioni anonime e informazioni provenienti dalla comunità, i Carabinieri sono riusciti a individuare una casa sospetta utilizzata per lo spaccio.



