In possesso di 2,1 grammi di cocaina divisi in 5 dosi e 210 euro in banconote di piccolo taglio, mentre nella sua abitazione sono stati trovati materiale per confezionamento, un bilancino, 63,4 grammi di hashish e ulteriori 150 euro in banconote da 50 euro.

Un 29enne cagliaritano è stato così arrestato dagli agenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari che, insieme alle unità cinofile, hanno condotto un servizio di controllo economico del territorio nella città di Cagliari, precisamente in via Pisano. Durante uno dei controlli effettuati, il cane antidroga ha segnalato la presenza della droga in possesso del giovane ed è seguita la perquisizione presso l'abitazione.

Queste azioni riflettono l'impegno costante delle Fiamme Gialle nel supportare la tutela della salute pubblica, con azioni concrete mirate a scoraggiare e contrastare l'uso di droghe, specialmente tra i giovani.