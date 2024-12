"Oggi Elmas è scossa da un terribile incidente che ha portato via la vita di Stefano Deiana, un operaio di 57 anni, vittima di un tragico incidente sul lavoro. È un dolore che ci tocca profondamente e ci lascia senza parole". Con un post sui social la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, commenta il tragico episodio avvenuto oggi nella zona industriale.

"Il mio primo pensiero - prosegue la prima cittadina - va alla sua famiglia, ai suoi amici, all'azienda per cui lavorava e a tutti i colleghi che condividevano con lui la quotidianità lavorativa. In momenti come questi, è impossibile non riflettere sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, che deve essere una priorità assoluta per tutelare ogni vita".

Anche l'assessore dell'Industria, Emanuele Cani, si è unito al cordoglio per la scomparsa di Stefano Deiana. “Sono vicino alla famiglia del lavoratore e auspico che dopo questa ennesima, intollerabile tragedia siano rafforzate a tutti i livelli le misure di prevenzione e di controllo. L’assessorato dell’Industria si impegna a fare la propria parte per contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza affinché questi drammi non debbano più ripetersi. All’operaio rimasto ferito nello stesso incidente auspico una pronta guarigione”, commenta.

Incidente sul lavoro: la ricostruzione

Stefano Deiana, 57enne operaio di Capoterra, è morto schiacciato da un camion in manovra. Insieme a lui un giovane collega rimasto gravemente ferito agli arti inferiori. Entrambi erano impegnati in un’attività di riparazione sotto un autocarro.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’autista del mezzo, un 47enne residente a Decimoputzu, non si sarebbe accorto della presenza dei due meccanici che si trovavano sotto il mezzo schiacciandoli accidentalmente.

Per Deiana non c'è stato niente da fare ed è morto fra le braccia dei medici che tentavano di rianimarlo, mentre il collega, Abdoulaye Lo, 27enne di nazionalità senegalese, è stato trasportato dal 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, insieme al personale dello Spresal dell’ASL di Cagliari, per effettuare un sopralluogo e raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.