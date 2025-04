Oltre cinquemila domande raccolte attraverso una selezione che ha coinvolto ben ventisette Centri per l'Impiego in tutta la Sardegna. Si è concluso così, con numeri importanti, l'iter di selezione gestito da Aspal per conto dell'Agenzia Forestas per l'assunzione di personale qualificato a tempo indeterminato.

Superata la complessa fase istruttoria, sono stati pubblicati gli elenchi provvisori delle candidature, ammesse e non ammesse. Complessivamente sono 638 i posti di lavoro a tempo indeterminato messi a bando da Forestas e relativi a diverse figure professionali.

Ogni candidatura è stata oggetto di un rigoroso processo di verifica, effettuato a livello locale dai CPI competenti ma anche dagli operatori della sede centrale dell'Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro di Cagliari.

La determinazione del punteggio per ciascun candidato è stata effettuata mediante una procedura automatizzata servendosi del sistema SIL Sardegna. I criteri di valutazione, basati esclusivamente sull'indicatore ISEE e sull'età anagrafica, sono stati applicati in modo uniforme, assicurando trasparenza, equità e imparzialità nell'intero processo. A partire dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati avranno a disposizione un termine di cinque giorni per presentare eventuali osservazioni e riesami, allo scadere dei quali, Aspal provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive, che saranno successivamente trasmesse all'Agenzia Forestas. Sarà quest'ultima a condurre le fasi conclusive della selezione, e a convocare i candidati per lo svolgimento delle prove di idoneità obbligatorie per la sottoscrizione dei contratti.