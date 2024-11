Oggi, 21 novembre, viene celebrata la Giornata Nazionale dell’Albero, istituita ben 73 anni fa, nel 1951.

Per festeggiare questo importante evento, il Comando Carabinieri Forestali, Ambientali, Agroalimentari e per la Biodiversità della Sardegna ha organizzato due eventi significativi: il primo, il 21 novembre, prevede la piantumazione di 5 alberi autoctoni presso la scuola primaria “Nanni Loy” in via Schiavazzi alle ore 08:45; il secondo, domani 22 novembre, consiste nella messa a dimora di due alberi presso il parco comunale Santa Greca del Comune di Decimomannu alle 09:30.

Entrambi gli eventi vedranno la partecipazione delle autorità politiche locali e regionali, degli studenti e della cittadinanza, promuovendo così la consapevolezza sull'importanza della tutela ambientale e della biodiversità.