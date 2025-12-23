Sulla statale 131 "Carlo Felice" è stato aperto al traffico un nuovo tratto di circa un chilometro e mezzo, compreso tra il km 31,100 e il km 32,412, in direzione nord, tra Villagreca e Serrenti.

L’intervento fa parte del più ampio programma di ammodernamento di dieci chilometri di strada a quattro corsie tra Monastir e Serrenti. Finora, tre chilometri sono già stati completati e aperti al traffico tra Monastir e Nuraminis in entrambe le direzioni.

Il progetto complessivo prevede un investimento di circa 65 milioni di euro.