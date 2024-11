Convocata dalla presidente Alessandra Todde, oggi si è riunita la Giunta. Durante l'incontro sono state prese importanti decisioni. Su proposta dell'assessore all'igiene, alla sanità e all'assistenza sociale, Armando Bartolazzi, la giunta ha approvato gli indirizzi per stabilire le tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nel Servizio sanitario della Sardegna. È previsto che il nuovo tariffario entri in vigore il 1° gennaio 2025, adeguandosi alle normative nazionali. Nel caso in cui il nuovo tariffario non sia pronto entro la data stabilita, verrà utilizzato temporaneamente un "tariffario ponte" basato sulla media delle tariffe di altre regioni italiane. ARES (Azienda Regionale della Salute) è stata incaricata di redigere la proposta di tariffe per il nuovo nomenclatore.

Contributi extra per celiaci e sicurezza ospedaliera

Inoltre, su proposta dell'assessore Bartolazzi, la giunta ha approvato l'erogazione di un contributo aggiuntivo per l'acquisto di prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia in Sardegna, utilizzando i fondi già stanziati dalla legge 17/2023 e disponibili nel bilancio 2024. Questo contributo mira a soddisfare le esigenze caloriche dei pazienti celiaci fino all'esaurimento delle risorse.

Nel contesto del progetto "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", su proposta dell'assessore Bartolazzi, l'Esecutivo ha finanziato 7 interventi antisismici negli ospedali sarde per un importo di circa 47milioni e mezzo. Questi fondi, originariamente previsti nel quadro della Missione Salute del Piano Nazionale Complementare al Pnrr (PNC), sono stati trasferiti alle risorse dell'articolo 20 della legge 67/1988, garantendo la sicurezza delle strutture sanitarie sull'isola.

La giunta ha anche rimodulato le risorse finanziarie destinate ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale delle ASL sarde, evitando così interruzioni nei servizi offerti. Inoltre, su proposta dell'assessore Bartolazzi, è stata approvata la valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "G. Pegreffi" per le annualità 2021 e 2022, al fine di poter valutare un eventuale adeguamento del trattamento economico.

Riorganizzazione delle IPAB e nuove nomine nella Consulta regionale

La giunta ha preso in considerazione anche la soppressione di sette IPAB inattive in Sardegna, trasferendo i loro beni e funzioni ai comuni in cui hanno sede legale, come previsto dalle normative regionali. Inoltre, è stato avviato il processo per la nomina dei membri della Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per contribuire alla definizione delle politiche sociali regionali.

Infine, su proposta dell'assessore Bartolazzi, la giunta ha approvato il Tariffario unico regionale per le prestazioni nell'ambito dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare del sistema sanitario regionale, definendo così le tariffe per le prestazioni erogate ai privati. Questo Tariffario, approvato dopo un processo partecipato e consultato con gli organi regionali competenti, si basa sul Decreto Legislativo 32/2021.