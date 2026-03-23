La ASL di Cagliari ha annunciato che il nuovo direttore generale Aldo Atzori ha nominato il dott. Alessandro Coni come direttore sanitario ad interim e la dottoressa Laura Balata come direttrice amministrativa ad interim.

Alessandro Coni, psichiatra, attualmente ricopre il ruolo di Direttore della SC CSM 1 di Cagliari e ha esperienza come Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Cagliari e della ASL di Sanluri.

Laura Balata, attualmente Responsabile del Servizio Bilancio, ha avuto incarichi come Responsabile del Servizio Giuridico economico della ASL n. 8 e come Direttore amministrativo della ASL di Cagliari e dell'Arnas Brotzu.

I due dirigenti f.f. portano con sé una vasta esperienza nella gestione delle strutture amministrative e una profonda conoscenza del contesto sanitario locale e delle dinamiche interne del territorio, completando così la squadra di vertice della ASL n. 8.